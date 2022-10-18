Почему иранские ракеты будут пахнуть поражением России

The Washington Post пишет, что Иран готов передать Кремлю два типа баллистических ракет.

Иранские "курьеры смерти"

Первый – Fateh-110, дальность стрельбы до 300 километров, масса боеголовки – до 650 килограммов, скорость полета – до 4000 километров в час. Изготовляет иранская государственная корпорация Aerospace Industries Organization, стоящая на вооружении КСИР (Корпус стражей исламской революции).

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Второй – Zolfaghar, заявленная дальность стрельбы до 700 километров, масса боеголовки – 500 килограммов. Изготовляют такие баллистические ракеты предприятия из структуры КСИР.

По своим характеристикам эти две баллистические ракеты обладают более разрушительной силой, чем рашистские комплексы "Точка-У", С-300 или "Искандер", которыми орки обстреливают большие прифронтовые города, например Харьков, Запорожье или Днепр.

Но с другой стороны, похоже, россияне заказали эти баллистические ракеты у Ирана именно из расчета, что довольно скоро линия фронта может откатиться сильно подальше от Харькова, Запорожья или Днепра, и причем не в пользу Кремля. Поэтому им и нужны "изделия" с увеличенной дальностью стрельбы (С-300 и "Точка-У" могут бить на максимум 100 – 120 километров, "Искандер" – до 500 километров).

Безусловно, Иран сможет поставить Кремлю любой объем баллистических ракет. Ведь даже режим Башара Асада при всей разрухе наладил у себя производство тех же Fateh-110 под индексом M-600.

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Украинское оружие – время

Но в нашу пользу здесь играет время. Потому что сначала иранцы все же должны изготовить ракеты для орков, а потом их еще и доставить в Россию. И это будет значительно более сложная логистическая задача, чем "загнать" на территорию РФ всего четыре транспортника Ил-76, которые и доставили те несколько сотен "летающих мопедов".

Будем надеяться, что это время позволит нам либо улучшить средства защиты, либо улучшить средства доставки "бавовны" с помощью западных партнеров.

Когда, например, у министра обороны (США – 24 канал) Остина по итогам "Рамштайна-6" журналисты начали спрашивать, получит ли Украина комплексы Patriot, глава Пентагона не стал ни подтверждать, ни возражать.

А в сентябре 2022 года в профильных американских СМИ появился такой намек. Силы специальных операций США и ВВС США успешно отрабатывают Rapid Dragon на тему, как адаптировать обычный транспортный самолет любого типа для запуска крылатой ракеты AGM-158 JASSM-ER, с дальностью стрельбы до 1000 километров. С прямым пассажем, что "у США есть партнеры, которым нужны такие крылатые ракеты, но нет соответствующих ударных самолетов". Тем более, что там для старта ракеты нужна буквально сбрасываемая с самолета паллета.

Война продолжается, бережем своих близких.

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