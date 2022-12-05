Иран начал подавать сигналы, что готов выйти из игры – Фараджаллах объяснил давление США на страну

Иран готов выйти из войны России против Украины и подает сигналы об этом. В стране понимают, что помогая России теряют больше, чем получают.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Ранее сообщалось о том, что в Иране объявили о ликвидации "полиции морали" и пересмотре законодательства.

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Иран опасен для мира

Фараджаллах отметил, что с приходом Джо Байдена к властям США ослабили давление на Иран по сравнению с тем, что было, когда у власти был Трамп. Однако иранский режим продемонстрировал, что он небезопасен не только для страны, Ближнего Востока, но и для Европы. Иранские беспилотники, взрывавшиеся в европейской столице – Киеве – могли бы так же быть в Варшаве, Вильнюсе и т.д.

После того, как Европа поняла, что с этим режимом пора покончить, США включились по полной. Сыграли другие рычаги,

– заметил главный редактор портала "Украина по-арабски".

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Рычаги влияния

Он продолжил, что есть 3 таких рычага воздействия:

Конец иранских договоренностей с Турцией и Россией. Турецкие войска – в Сирии.

Иран понял, что проигрывает и получает гораздо меньше, чем тратит.

Иран понимает, что обещание Путину предоставить ему военные базы в Сирии может не осуществиться. Турецкая армия уже находится в Сирии и может получить контроль над этими объектами.

"Иран начал запускать сигналы, что готов выйти из игры, то есть с войны России против Украины. Теперь, если США хотят усилить давление на Иран, следует пересмотреть санкции на нефть и нефтепродукты Ирана. Это основной источник доходов для Корпуса стражей революции, однако внешнее давление и внутреннее давление все равно вынуждают иранский режим пересмотреть тактику", – подчеркнул Фараджаллах.

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