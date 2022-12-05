Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Раніше повідомлялось про те, що в Ірані оголосили про ліквідацію "поліції моралі" та перегляд законодавства.

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Іран небезпечний для світу

Фараджаллах зазначив, що з приходом Джо Байден до влади США послабили тиск на Іран, порівняно з тим, що було, коли при владі був Трамп. Однак іранський режим продемонстрував, що він небезпечний не лише для країни, Близького Сходу, а й для Європи. Іранські безпілотники, які вибухали в європейській столиці – Києві – могли б так само бути у Варшаві, Вільнюсі тощо.

Після того, як Європа зрозуміла, що з цим режимом час покінчити, США включились по повній. Зіграли інші важелі,

– зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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Важелі впливу

Він продовжив, що є 3 таких важелі впливу:

Кінець іранських домовленостей з Туреччиною і Росією. Турецькі війська – у Сирії.

Іран зрозумів, що програє й отримує набагато менше, ніж витрачає.

Іран розуміє, що обіцянка Путіну надати йому військові бази в Сирії, може не здійснитись. Турецька армія вже в Сирії і може отримати контроль над цими об'єктами.

"Іран почав запускати сигнали, що готовий вийти з гри, тобто з війни Росії проти України. Тепер якщо США хочуть посилити тиск на Іран, слід переглянути санкції на нафту й нафтопродукти Ірану. Це основне джерело доходів для Корпусу вартових революції, однак зовнішній тиск і внутрішній тиск усе одно змушують іранський режим переглянути тактику", – наголосив Фараджаллах.

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