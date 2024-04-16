Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что можно говорить о том, что Иран – это не Россия. Мол, у него еще якобы нет ядерного потенциала по сравнению с россиянами. Отметим, что по данным СМИ, Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке, если эта страна будет сотрудничать с Израилем относительно возможного ответа.

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"Однако, Соединенные Штаты не хотят расширения войны. Не хотят, чтобы войны было больше. Это трудно понять и оценить людям, которые находятся в войне не по своей вине, не по собственному желанию", – подчеркнул Рашкин.

Украину и Израиль "забросили" в "огонь войны". При этом США, не сжигая всех остальных вокруг, хотят "потушить этот пожар" благодаря своей политике и подходу. Ситуация сейчас развивается достаточно стремительно. За ней следит Джо Байден.

Сейчас Соединенные Штаты Америки незаинтересованны в расширении конфликта. Это то, что мы видим с первого дня администрации. Это не то, что хочет видеть Израиль,

– подчеркнул общественный и политический деятель из США.

По его мнению, возможно, если бы это был удар по Соединенным Штатам Америки, то реакция была бы совсем другой. Однако, удар не по США, а Израиль и Украина не является частью этой страны. Тем не менее, это не значит, что Соединенные Штаты Америки "всех бросили".

"Это означает, что мы пересматриваем просто мир, в котором мы живем, в котором мы отходим от идеи того, что мы все кому-то принадлежим. "Или мы принадлежим России, или принадлежим Китаю, или мы принадлежим Ирану, или мы принадлежим США", – сказал Юрий Рашкин.

Мол, большинство людей хотели бы принадлежать последним. Однако, сейчас нельзя кому-то принадлежать. Рашкин отметил, что надо быть страной, которая понимает свою ценность и формирует союзы с другими странами на понимании взаимной выгоды.

Атака Ирана на Израиль