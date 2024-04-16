Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що можна говорити про те, що Іран – це не Росія. Мовляв, у нього ще нібито немає ядерного потенціалу у порівнянні з росіянами. Зазначимо, що за даними ЗМІ, Іран пригрозив ударами по базах США на Близькому Сході, якщо ця країна співпрацюватиме з Ізраїлем щодо можливої відповіді.

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"Проте, Сполучені Штати не хочуть розширення війни. Не хочуть, аби війни було більше. Це складно зрозуміти та оцінити людям, які перебувають у війні не через свою провину, не за власним бажанням", – наголосив Рашкін.

Україну та Ізраїль "закинули" у "вогонь війни". При цьому США, не спаливши усіх інших довкола, хочуть "загасити цю пожежу" завдяки своїй політиці та підходу. Ситуація нині розвивається досить стрімко. За нею стежить Джо Байден.

Нині Сполучені Штати Америки незацікавлені у розширенні конфлікту. Це те, що ми бачимо з першого дня адміністрації. Це не те, що хоче бачити Ізраїль,

– наголосив громадський і політичний діяч зі США.

На його думку, можливо, якби це був удар по Сполучених Штатах Америки, то реакція була б зовсім іншою. Однак, удар не по США, а Ізраїль та Україна не є частиною цієї країни. Утім, це не означає, що Сполучені Штати Америки "усіх кинули".

"Це означає, що ми переглядаємо просто світ, у якому ми живемо, у якому ми відходимо від ідеї того, що ми всі комусь належимо. "Або ми належимо Росії, або належимо Китаю, або ми належимо Ірану, або ми належимо США", – сказав Юрій Рашкін.

Мовляв, більшість людей хотіли б належати останнім. Однак нині не можна комусь належати. Рашкін додав, що треба бути країною, яка розуміє свою цінність і формує союзи з іншими країнами на розумінні взаємної вигоди.

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