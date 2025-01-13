Запад обеспокоен: СМИ приоткрыли детали тайных переговоров между Ираном и Россией

Иран осуществляет секретные дипломатические миссии в Россию, чтобы получить помощь по ядерной программе и средствам противовоздушной обороны. На Западе опасаются, что Москва может пересечь "красные линии".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о ядерных переговорах Ирана и России

Тайные перелеты Али Лариджани, старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Лариджани, участника переговоров по ядерной программе и верного сторонника режима, свидетельствуют об углублении ирано-российских отношений и усилении влияния друг на друга.

Укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит в критический момент для Ирана, который потерял позиции на Ближнем Востоке и столкнулся с экономическими вызовами из-за западных санкций.

Переговоры Ирана с Европой по его ядерной программе, которые возобновились, призваны вернуть страну в политическую сферу – следующий раунд запланирован в Женеве на понедельник (13 января – 24 Канал),

– акцентируется в статье.

Важно! Ранее Тегеран предлагал ограничить свою программу ядерного обогащения до 60% и позволить возвращение в страну инспекторов МАГАТЭ.

По данным разведывательных источников, Тегеран ищет дальнейшей помощи России по ядерной тематике и экспертных знаний после длительного сотрудничества, которая включала поставки Ирану ядерного топлива.

Экс-директор НАТО по нераспространению ядерного оружия Уильям Альберк рассказал изданию The Sunday Times, что эксперты из Ирана могли посетить ядерные объекты даже во время коротких визитов в Россию.

"Вы можете отправить пару иранских ученых в Арзамас, Пензу – к любому из российских ядерных объектов – и они могут многому научиться за 24 часа. Длинные рабочие выходные дали бы иранцам много идей", – говорит он.

Однако производство остального оружия и размещение его в баллистической ракете может занять от месяцев до года. Зато Иран вполне может создать меньшую бомбу.