Новая модификация "Шахеда": почему дрон сложнее обнаруживать и получала ли его Россия
Иран выпустил новую модификацию дрона-камикадзе типа "Шахед". Угрозу от нового беспилотника Shahed-238 оценили в Воздушных Силах ВСУ.
Согласно открытой информации, в новой модификации "Шахед" имеет реактивный двигатель, а также разную радиолокационную наводку. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Игнат рассказал об особенностях Shahed-238
По словам Игната, вероятно, новый "Шахед" сложнее визуально обнаруживать в небе из-за новой окраски дрона-камикадзе. В частности, модифицированный "Шахед" имеет чёрный матовый цвет.
Этот "Шахед" очень реактивен, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения,
– сказал Игнат.
Спикер добавил, что пока нет информации о получении Россией этих обновленных БПЛА от Ирана. Однако он отметил, что у России и Ирана есть опыт сотрудничества.
Что известно о беспилотнике Shahed-238
- Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" публично представил ударный беспилотник Shahed-238. На выставке был представлен Shahed-238 в трех версиях с разными системами наведения.
- Однако технические характеристики Shahed-238 остаются неизвестными. Реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость.
- Вариант с инфракрасной системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей.
- В то же время вероятная версия с радиолокационной системой наведения может стать аналогом противорадарных ракет. То есть такой дрон могут использовать для прорыва и нейтрализации вражеской ПВО.
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