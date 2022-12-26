Договора еще нет, – у Зеленского рассказали о передаче иранских ракет России
Россия может получить от Ирана баллистические ракеты для продолжения атак по мирным городам Украины и ее критической инфраструктуре. Впрочем, договора о передаче такого вооружения еще нет.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас новости, например, о том, что Россия якобы подписала передачу истребителей МиГ-35 в обмен на баллистические ракеты – это больше информационные спекуляции.
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Однако Подоляк признает, что, безусловно, Россия все же пытается получить от Ирана хоть что-нибудь, хоть какое-то количество ракет определенной дальности для того, чтобы увеличить свои ресурсные возможности. Ведь удары по критической инфраструктуре – один из основных типов войны, который сегодня ведет Россия.
Можно ли повлиять на Иран
Поэтому важно как-то влиять на Иран, чтобы он отказался от этого сотрудничества. Один из способов сделать это – склонять ООН к более интенсивным следственным работам относительно того, есть ли какие-либо договоренности между Россией и Ираном.
Это очень важно доказать, ведь еще в 2015 году была принята резолюция ООН, согласно которой Иран не имеет права использовать технологии для изготовления не только баллистических ракет, а вообще современного оружия как такового. И нарушение этой резолюции должно иметь определенные последствия.
Впрочем, ООН занимает не очень активную позицию в том, чтобы объяснять Ирану, какими будут эти последствия, если он передаст России еще и баллистические ракеты. То есть сейчас было бы желательно давить на ООН, и таким образом на Иран.
Кроме того, отдельные партнеры Украины, особенно США, также на разных уровнях ведут коммуникацию с Ираном, объясняя ему те же перспективы и апеллируя тем, что усиление сотрудничества с Россией точно не обойдется без максимально масштабных последствий.
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Что нужно Украине
При этом, чтобы обезопасить себя, Украина до сих пор нуждается в ЗРК, системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы даже при худшем развитии событий обеспечить минимизацию потерь от ракетных атак.
Работаем по всем направлениям – и на уровне министерства иностранных дел, и на уровне президента Владимира Зеленского, который оказывает давление на наших партнеров, и на уровне информационном, и на уровне нашего представительства в ООН, и неформально – на уровне коммуникаций политических советников нашей страны и других стран,
– заверил Подоляк.
Иран снова признал, что предоставляет России дроны-камикадзе
- В течение многих месяцев официальной позицией Тегерана было то, что Иран не помогает России в войне против Украины и не передает ей дроны-камикадзе для атак по мирным городам.
- Однако начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери вдруг заявил, что их беспилотники показывают "эффективность". Более того, ему кажется почетным то, что Россия применяет именно их дроны, потому что так Тегеран якобы стал лидером на рынке боевых БПЛА.
- Однако слишком честным Багери решил не быть, поскольку отметил, что иранские дроны занимают самые высокие места в рейтингах точности, долговечности и непрерывности. Очевидно, он либо не видел статистику сбивания "шахидов" украинской ПВО, либо, что вероятнее, решил ее искривить.