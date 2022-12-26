Договора еще нет, – у Зеленского рассказали о передаче иранских ракет России

Россия может получить от Ирана баллистические ракеты для продолжения атак по мирным городам Украины и ее критической инфраструктуре. Впрочем, договора о передаче такого вооружения еще нет.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас новости, например, о том, что Россия якобы подписала передачу истребителей МиГ-35 в обмен на баллистические ракеты – это больше информационные спекуляции.

Обратите внимание Россия купила у Ирана 1 700 "Шахидов": Буданов рассказал о ситуации с баллистическими ракетами

Однако Подоляк признает, что, безусловно, Россия все же пытается получить от Ирана хоть что-нибудь, хоть какое-то количество ракет определенной дальности для того, чтобы увеличить свои ресурсные возможности. Ведь удары по критической инфраструктуре – один из основных типов войны, который сегодня ведет Россия.

Можно ли повлиять на Иран

Поэтому важно как-то влиять на Иран, чтобы он отказался от этого сотрудничества. Один из способов сделать это – склонять ООН к более интенсивным следственным работам относительно того, есть ли какие-либо договоренности между Россией и Ираном.

Это очень важно доказать, ведь еще в 2015 году была принята резолюция ООН, согласно которой Иран не имеет права использовать технологии для изготовления не только баллистических ракет, а вообще современного оружия как такового. И нарушение этой резолюции должно иметь определенные последствия.

Впрочем, ООН занимает не очень активную позицию в том, чтобы объяснять Ирану, какими будут эти последствия, если он передаст России еще и баллистические ракеты. То есть сейчас было бы желательно давить на ООН, и таким образом на Иран.

Кроме того, отдельные партнеры Украины, особенно США, также на разных уровнях ведут коммуникацию с Ираном, объясняя ему те же перспективы и апеллируя тем, что усиление сотрудничества с Россией точно не обойдется без максимально масштабных последствий.

Михаил Подоляк рассказал о ситуации с иранскими баллистическими ракетами для России: смотрите видео

Что нужно Украине

При этом, чтобы обезопасить себя, Украина до сих пор нуждается в ЗРК, системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы даже при худшем развитии событий обеспечить минимизацию потерь от ракетных атак.

Работаем по всем направлениям – и на уровне министерства иностранных дел, и на уровне президента Владимира Зеленского, который оказывает давление на наших партнеров, и на уровне информационном, и на уровне нашего представительства в ООН, и неформально – на уровне коммуникаций политических советников нашей страны и других стран,

– заверил Подоляк.

Иран снова признал, что предоставляет России дроны-камикадзе