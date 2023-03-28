Во вторник, 28 марта, Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли констатировал, что угроза создания Ираном нуклеарного оружия достаточно высока. Однако Соединенные Штаты будут делать все, чтобы предотвратить катастрофу.

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Милли не первый, кто об этом говорит

Собственно, как известно, для производства той же атомной бомбы требуется достаточное количество расщепляемого материала. Тегеран владеет запасами, которые теоретически могли бы позволить ему изготовить ее всего менее чем за две недели. А вот создание самого оружия может занять несколько месяцев.

Вооруженные силы США разработали несколько вариантов для руководства страны на случай, если Иран решит создать реальное ядерное оружие,

– сказал Милли перед членами Конгресса.

Заметим, что в феврале с подобным тезисом выступил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль. Тогда он подчеркнул, что Ирану потребуется около 12 дней, чтобы получить достаточно топлива для ядерного оружия, если он решит его создать.

"Москва – Тегеран – Пекин"