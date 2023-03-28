У вівторок, 28 березня, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі констатував, що загроза створення Іраном нуклеарної зброї достатньо висока. Проте Сполучені Штати робитимуть усе, аби запобігти катастрофі.

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Міллі не перший, хто про це говорить

Власне, як відомо, для виробництва тої ж атомної бомби потрібно достатньо розщеплюваного матеріалу. Тегеран володіє запасами, які теоретично могли б дозволити йому виготовити її всього менш ніж за два тижні. А от створення самої зброї може тривати декілька місяців.

Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить створити реальну ядерну зброю,

– сказав Міллі перед членами Конгресу.

Зауважимо, що у лютому з подібною тезою виступив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль. Тоді він наголосив, що Ірану буде потрібно близько 12 днів, аби отримати достатньо палива для ядерної зброї, якщо він вирішить її створити.

"Москва – Тегеран – Пекін"