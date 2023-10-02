Иран может создать ядерное устройство за две недели: Пентагон очертил потенциальную угрозу

Пентагон продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране. В нем заявляют, что Тегерана достаточно ресурсов, которые позволят ему не более чем через две недели создать ядерное устройство.

Соответствующая информация появилась в ежегодном докладе Министерства обороны США "Стратегия противостояния оружия массового поражения".

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Ядерное устройство может появиться в Иране

Собственно, в Пентагоне считают, что при условии, что режим Тегерана решит, что ему необходимо ядерное оружие, он за короткое время сможет его создать. На это в Ирана уйдет не больше двух недель.

По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем через две недели выработать достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства,

– отмечают в Пентагоне.

Это еще не всё. В США считают, что своих обязательств по контролю за химическим оружием Тегеран не соблюдается. Об этом свидетельствует тот факт, что Иран не предоставил полную декларацию объектов, на которых производят химическое оружие. По сути, этого от страны требуют действующие соглашения.

У Пентагона также есть другие опасения. В нем предполагают, что Иран может заниматься созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

Если обобщить упоминания об Иране в соответствующем документе Пентагона, то он очерчен как "постоянная угроза".

Действия Ирана угрожают также Украине

Обратим внимание, что опасно также сотрудничество Тегерана и Москвы. Кремль не только получает "Шахеды". Он еще хочет и баллистические ракеты.

Украина и партнеры изо всех сил пытаются сорвать планы России. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, принимаются меры по предотвращение передачи России баллистических ракет из Ирана.

Такая опасность существует. Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся,

– подчеркнул он.

Отметим, что накануне стало известно, что Москва получит от Тегерана обновленную версию дронов-камикадзе "Шахед". Представитель ОК "Юг" подтвердила, что говорится о беспилотниках, которые больше не будут издавать характерный звук, из-за которого их называют в народе "мопедами".