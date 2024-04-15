Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что есть определенное отличие в количестве средств, которые за один раз может применить Россия. Напомним, что Иран выпустил по Израилю почти 350 ракет и дронов.

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В чем сходство атак по Украине и Израилю

Россия не способна одновременно выпустить 320 воздушных средств нападения на нашу страну, как мы увидели это в ситуации с Израилем. Если бы так произошло, тогда действительно можно говорить, что ситуация катастрофическая.

Было 170 дронов, 120 баллистических ракет и, кажется, еще 20 крылатых. Для нас это стало бы катастрофой. В то же время комбинированность ударов и планирование огневого поражения – идентичны,

– заметил Олег Жданов.

Когда дроны, в соответствии с расчетами, начали подлетать к воздушному пространству Израиля, Иран ударил баллистическими ракетами. Время их прилета совпадает.

Цель действий такая же, как у России – перегрузить систему противоракетной обороны. Но Ирану это не удалось, ПВО Израиля эшелонированная и очень плотная. К тому же стоит помнить, что была помощь от партнеров. Поэтому страна сбила 99% целей.

В чем отличие защиты Украины и Израиля

Существенное отличие заключается в размерах наших территорий. В Украине плотность средств противовоздушной обороны должна быть в десятки раз больше. До тех пор, пока мы не построим систему ПВО достаточной плотности, то можем говорить только о защите определенных объектов или регионов.

Зато Израиль демонстрирует полное закрытие неба от ударов с воздуха с любого расстояния. Нападение 14 апреля только подтвердило, что уничтожить 320 воздушных целей – вполне посильная задача для страны.

Есть еще один нюанс. На мой взгляд, этот удар показал полную неготовность оружия, которое есть в Ирана, к ведению современной войны. Израильское вооружение значительно лучше. Кстати, именно этим я объясняю заявление Ирана в ООН, что инцидент исчерпан, потому что они якобы получили все, что хотели,

– отметил военный эксперт.

На самом деле Иран испугался, что ответ Израиля будет значительно сильнее и эффективнее. Ведь можем предположить, что ПВО Ирана на таком же уровне, как и его средства воздушного нападения.

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