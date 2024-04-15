Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що є певна відмінність у кількості засобів, які за один раз може застосувати Росія. Нагадаємо, що Іран випустив по Ізраїлю майже 350 ракет і дронів.

До теми Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну

У чому схожість атак по Україні та Ізраїлю

Росія не спроможна одночасно випустити 320 повітряних засобів нападу на нашу країну, як ми побачили це у ситуації з Ізраїлем. Якби так сталося, тоді справді можна говорити, що ситуація катастрофічна.

Було 170 дронів, 120 балістичних ракет і, здається, ще 20 крилатих. Для нас це стало б катастрофою. Водночас комбінованість ударів і планування вогневого ураження – ідентичні,

– зауважив Олег Жданов.

Коли дрони, відповідно до розрахунків, почали підлітати до повітряного простору Ізраїлю, Іран вдарив балістичними ракетами. Час їхнього прильоту збігається.

Мета дій така ж сама, як у Росії – перевантажити систему протиракетної оборони. Але Ірану це не вдалося, ППО Ізраїлю ешелонована та дуже щільна. До того ж варто пам'ятати, що була допомога від партнерів. Тому країна збила 99% цілей.

У чому відмінність захисту України та Ізраїлю

Суттєва відмінність полягає у розмірах наших територій. В України щільність засобів протиповітряної оборони має бути в десятки разів більша. Доти, доки ми не збудуємо систему ППО достатньої щільності, то можемо говорити лише про захист певних об'єктів чи регіонів.

Натомість Ізраїль демонструє повне закриття неба від ударів з повітря з будь-якої відстані. Напад 14 квітня тільки підтвердив, що знищити 320 повітряних цілей – цілком посильне завдання для країни.

Є ще один нюанс. На мій погляд, цей удар показав повну неготовність зброї, яка є в Ірану, до ведення сучасної війни. Ізраїльське озброєння значно краще. До речі, саме цим я пояснюю заяву Ірану в ООН, що інцидент вичерпаний, бо вони нібито отримали все, що хотіли,

– зауважив військовий експерт.

Насправді Іран злякався, що відповідь Ізраїлю буде значно сильнішою та ефективнішою. Адже можемо припустити, що ППО Ірану на такому самому рівні, як і його засоби повітряного нападу.

Ситуація в Ізраїлі: останні новини