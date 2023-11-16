Иран уже имеет запасы обогащенного урана для создания 3 ядерных бомб: новый отчет МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщает, что у Ирана достаточно обогащенного урана для создания трех ядерных бомб. Сама страна отвергает попытки создать такое оружие, однако напряженность между агентством и Ираном только возросла.

Соответствующая информация содержится в отчете Международного агентства по атомной энергии. Однако там отмечают, что некоторые положительные сдвиги все же есть.

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Ситуация напряженная, но не критическая

Международное агентство по атомной энергии сообщает, что запасы иранского урана, обогащенного до 60%, выросли на 6,7 килограмма до 128,3 килограмма. Соответствующий рост зафиксирован чуть более двух месяцев – последний отчет опубликован 4 сентября. Формально Ирана достаточно урана для создания трех ядерных бомб.

Это более чем в три раза превышает примерно 42 килограмма, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении,

– пишет Reuters.

Однако темпы обогащения урана Ираном замедлились примерно до 3 килограмм в месяц – раньше число достигало 9 килограммов за тот же срок. Вероятно, это явилось следствием косвенных переговоров с США. Количество действующих каскадов или кластеров уранообогатительных центрифуг также не изменилось.

При этом отношения между МАГАТЭ и Ираном до сих пор остаются напряженными. В отчете агентства говорится, что с сентября Тегеран не отменил "аннулирование статуса" специалистов МАГАТЭ. До сих пор существуют проблемы, мешающие эффективно проводить деятельность по проверке в Иране, в частности, на объектах по обогащению.

Ядерные угрозы в мире