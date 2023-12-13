Иран обвиняет, что Украина стала "черным рынком" оружия для ХАМАС: в Киеве резко ответили

Глава МИД Ирана назвал Украину "черным рынком" оружия для группировки ХАМАС. В Киеве резко ответили на его заявление.

Во время онлайн-выступления на Дохийском форуме 11 декабря глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил оказание поддержки ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду в прошлом. Он заявил, что это якобы отвечало нормам международного права.

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Обвинения против Украины

Комментируя поставки оружия этим группировкам, Хосейн Абдоллахиян заявил, что одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина. В Министерстве иностранных дел Украины эту информацию опровергли.

Категорически отвергаем провокационные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности,

– говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что в Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения от международных партнеров. Это позволяет активно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в том числе вроде тех, которые распространил глава МИД Ирана.

Связь Ирана с Россией

Лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, уже давно доказанные реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их абсолютную очевидность и несомненность,

– заявили в МИД.

Ведомство также в очередной раз предостерегло Иран от последствий поддержки войны против Украины, значительно превосходящих любую выгоду от сотрудничества со страной-агрессором Россией. В ноябре 2023 года стало известно, что Иран готовится передать России баллистические ракеты. Последствия опасного сотрудничества России ощутили на себе украинцы постоянными бомбардировками беспилотных летательных аппаратов.

Украинское оружие в ХАМАС: опровержение обвинений