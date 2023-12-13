Иран обвиняет, что Украина стала "черным рынком" оружия для ХАМАС: в Киеве резко ответили
Источник:МИД Украины
Глава МИД Ирана назвал Украину "черным рынком" оружия для группировки ХАМАС. В Киеве резко ответили на его заявление.
Во время онлайн-выступления на Дохийском форуме 11 декабря глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил оказание поддержки ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду в прошлом. Он заявил, что это якобы отвечало нормам международного права.
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Обвинения против Украины
Комментируя поставки оружия этим группировкам, Хосейн Абдоллахиян заявил, что одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина. В Министерстве иностранных дел Украины эту информацию опровергли.
Категорически отвергаем провокационные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности,
– говорится в сообщении.
В министерстве заверили, что в Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения от международных партнеров. Это позволяет активно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в том числе вроде тех, которые распространил глава МИД Ирана.
Связь Ирана с Россией
Лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, уже давно доказанные реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их абсолютную очевидность и несомненность,
– заявили в МИД.
Ведомство также в очередной раз предостерегло Иран от последствий поддержки войны против Украины, значительно превосходящих любую выгоду от сотрудничества со страной-агрессором Россией. В ноябре 2023 года стало известно, что Иран готовится передать России баллистические ракеты. Последствия опасного сотрудничества России ощутили на себе украинцы постоянными бомбардировками беспилотных летательных аппаратов.
Украинское оружие в ХАМАС: опровержение обвинений
- В октябре 2023 года Россия начала распространять фейки о том, что ХАМАС якобы воюет в Израиле оружием из Украины. Пропагандисты заявили, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, которые имели при себе "украинские противотанковые гранатометы".
- Комментируя очередную манипуляцию оккупантов, в Минобороны еще тогда уточнили, что оружие, которое передают международные партнеры Украине, никоим образом не могло оказаться в руках палестинцев. Ведь союзники тщательно следят за перемещением вооружений и военной техники, которые они передают Киеву.
- Позже в ГУР заявили, что страна-агрессор сама передала террористам вооружение, которое захватила в нашей стране во время боевых действий. По словам ведомства, Россия знала о намерении ХАМАС напасть на Израиль и умышленно передала ему трофейное оружие из Украины.