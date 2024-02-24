Постоянное представительство Ирана в ООН, ожидаемо, опровергло информацию о предоставлении баллистических ракет России. Это оружие было нужно России для продолжения агрессивной войны против Украины.
К теме Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом
Иран опроверг информацию о предоставлении баллистики России
В заявлении представительства Ирана в ООН назвали недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованными".
Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной,,
– говорится в заявлении.
В заявлении, обнародованном представительством Ирана в ООН, было объявлено, что страна решила принять такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".
Иран мог отправить России несколько партий баллистических ракет
- Журналисты Reuters рассказали, что Иран мог передать России около 400 баллистических ракет типа Fateh-110. Их дальность может достигать от 300 до 700 километров.
- Источники издания сообщили, что это могут быть ракеты типа "земля – земля". По данным издания, поставки начались в начале января 2024 года, что стало следствием заключения соглашения между военными и представителями службы безопасности России и Ирана в конце 2023 года.
- Эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что Тегеран заинтересован в поставках ракет и беспилотников России, чтобы получить доход для поддержания своей экономики. Также этот российско-иранский военный "обмен" является частью углубления отношений между двумя государствами.
- В издании Defence Express подчеркнули, что основная проблема передачи новых ракет заключается в том, что Украина не имеет достаточно средств для эффективного противостояния этому типу вооружения. Поэтому поставки дополнительных противоракетных комплексов и оперативно-тактических ракетных комплексов для Вооруженных Сил Украины становится вопросом крайней важности.
- Стоит отметить, что возможные поставки новых иранских баллистических ракет России создает новую угрозу для городов Украины. Куда именно могут лететь иранские баллистические ракеты в Украине – читайте в материале.