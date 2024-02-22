Как сообщают западные СМИ, Иран уже передал России почти 400 баллистических ракет серии Fateh-110. В издании Defense Express отмечают, что это только начало обмена новейшим вооружением между двумя странами.

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Какие у этого будут последствия

Основная проблема "вооруженного альянса" между Ираном и Россией заключается в том, что Украина не имеет достаточно средств для эффективного противостояния баллистическим ракетам. Поэтому поставка дополнительных противоракетных комплексов и оперативно-тактических ракетных комплексов для Вооруженных Сил Украины становится вопросом крайней важности.

Обратите внимание! Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что противостоять баллистическим ракетам возможно благодаря американским системам ЗРК Patriot и франко-итальянским комплексам SAMP/T, которые уже используются в Украине. Однако насколько удачно Воздушные силы смогут перехватывать иранские ракеты – это зависит от количества ЗРК.

Какая выгода для России и Ирана

Издание отмечает, что заявленное количество в 400 баллистических ракет полученных от Ирана, уже превышает производство такого вооружения на российских военных заводах. Последние данные свидетельствуют, что российские производители способны изготавливать до 30 баллистических ракет для ОТРК "Искандер" в месяц или примерно 360 единиц ежегодно.

На этом фоне можно логично предположить, что в ответ Москва может начать поставки нового оружия для Тегерана. Сейчас трудно определить, что именно могла передать Россия Ирану.

Иран поставляет ракеты в Россию: основное