Как сообщают западные СМИ, Иран уже передал России почти 400 баллистических ракет серии Fateh-110. В издании Defense Express отмечают, что это только начало обмена новейшим вооружением между двумя странами.
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Какие у этого будут последствия
Основная проблема "вооруженного альянса" между Ираном и Россией заключается в том, что Украина не имеет достаточно средств для эффективного противостояния баллистическим ракетам. Поэтому поставка дополнительных противоракетных комплексов и оперативно-тактических ракетных комплексов для Вооруженных Сил Украины становится вопросом крайней важности.
Какая выгода для России и Ирана
Издание отмечает, что заявленное количество в 400 баллистических ракет полученных от Ирана, уже превышает производство такого вооружения на российских военных заводах. Последние данные свидетельствуют, что российские производители способны изготавливать до 30 баллистических ракет для ОТРК "Искандер" в месяц или примерно 360 единиц ежегодно.
На этом фоне можно логично предположить, что в ответ Москва может начать поставки нового оружия для Тегерана. Сейчас трудно определить, что именно могла передать Россия Ирану.
Иран поставляет ракеты в Россию: основное
- Накануне иранские источники Reuters сообщили, что в январе Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности. Три надежных источника утверждают, что Иран передал примерно 400 ракет, в частности модели Fateh-110 и Zolfaghar.
- Также инсайдеры сообщили, что Иран уже осуществил по крайней мере четыре поставки баллистических ракет в Россию. Произошло это после встречи между военными и представителями службы безопасности России и Ирана в конце 2023 года в Тегеране и Москве.
- Один представитель из иранского правительства заявил, что Иран планирует продолжать поставки ракет оккупантам, ссылаясь на то, что им "разрешено экспортировать оружие в любую страну" в результате окончания ограничений установленных ООН для ракет в октябре 2023 года.