Россияне однозначно будут использовать их, чтобы наносить удары по украинской территории. Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Представляют ли иранские ракеты угрозу

Иран мог передать России примерно 400 ракет, часть из которых относится к семейству баллистики малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Первые могут бить по объектам на расстоянии 300 километров, вторые – 700 километров. Последние похожи на северокорейские ракеты KH-23, которые Пхеньян поставляет в Россию.

Заметьте! Предполагается, что KN-23 россияне били по Украине 30 декабря, 2 января, 7 февраля, 15 февраля.

Все дело в количестве и возможности россиян ими пользоваться путем пусковых установок, а их уже и не так много. За последний год вдоль границы и фронта оккупанты разместили примерно 50 комплексов "Искандер". То есть две ракеты "Искандер" на каждой пусковой установке – это примерно 100 ракет, которые враг одновременно может запустить по территории Украины.

Вряд ли оккупанты имеют такое количество пусковых установок для Fateh-110 и Zolfaghar. Допустим, у россиян есть максимум 20 таких единиц. Поэтому одномоментный запуск вряд ли возможен.

Однако это усилит российский парк баллистических ракет,

– отметил Роман Свитан.

Россия имеет около 150 "Искандеров", исходя из информации украинской разведки. До полномасштабного вторжения россияне имели около 1000 таких ракет. За 2022 год использовали около 700 – 800 единиц, когда Украина еще не могла их сбивать.

Уже после появления западных систем Patriot и SAMP/T Воздушные силы начали уничтожать большую часть ракет в местах, где расположены комплексы. Поэтому есть механизм борьбы с баллистическими ракетами "Искандер", KN-23, Fateh-110 и Zolfaghar – они сильно не отличаются.

Важно! Несмотря на это, стоит помнить, что баллистические ракеты гарантированно могут сбивать только западные системы Patriot и SAMP/T, другие – нет. Только увеличение количества систем ПВО даст возможность перекрыть еще и иранскую проблему.

Иран мог поставить в Россию ракеты