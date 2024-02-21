Росіяни однозначно використовуватимуть їх, щоб завдавати ударів по українській території. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Чи становлять іранські ракети загрозу
Іран міг передати Росії приблизно 400 ракет, частина з яких належить до сімейства балістики малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Перші можуть бити по об'єктах на відстані 300 кілометрів, другі – 700 кілометрів. Останні схожі на північнокорейські ракети KH-23, які Пхеньян поставляє в Росію.
Вся справа в кількості та можливості росіян ними користуватися шляхом пускових установок, а їх вже й не так багато. За останній рік уздовж кордону та фронту окупанти розмістили приблизно 50 комплексів "Іскандер". Тобто дві ракети "Іскандер" на кожній пусковій установці – це приблизно 100 ракет, які ворог одночасно може запустити по території України.
Навряд окупанти мають таку кількість пускових установок для Fateh-110 та Zolfaghar. Припустимо, в росіян є максимум 20 таких одиниць. Тому одномоментний запуск навряд можливий.
Проте це посилить російський парк балістичних ракет,
– наголосив Роман Світан.
Росія має близько 150 "Іскандерів", виходячи з інформації української розвідки. До повномасштабного вторгнення росіяни мали близько 1000 таких ракет. За 2022 рік використали близько 700 – 800 одиниць, коли Україна ще не могла їх збивати.
Уже після появи західних систем Patriot та SAMP/T Повітряні сили почали знищувати переважну частину ракет у місцях, де розташовані комплекси. Тому є механізм боротьби з балістичними ракетами "Іскандер", KN-23, Fateh-110 та Zolfaghar – вони сильно не відрізняються.
Іран міг поставити до Росії ракети
- За словами одного з іранських джерел видання Reuters, постачання 400 ракет розпочалися на початку січня після того, як наприкінці 2023 року в Тегерані та Москві відбулися зустрічі між іранськими й російськими військовими, під час яких було укладено відповідну угоду.
- Іранський військовий чиновник повідомив, що було щонайменше 4 постачань ракет і що їх буде ще більше в найближчі тижні.
- За припущенням іншого джерела, деякі ракети були відправлені до Росії кораблями через Каспійське море, натомість інші були перевезені літаком.
- Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що українська розвідка на цей час перевіряє оприлюднену інформацію західним ЗМІ.