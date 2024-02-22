Як повідомляють західні ЗМІ, Іран вже передав Росії майже 400 балістичних ракет серії Fateh-110. У виданні Defense Express зазначають, що це лише початок обміну новітнім озброєнням між двома країнами.

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Які у цього будуть наслідки

Основна проблема "збройного альянсу" між Іраном та Росією полягає в тому, що Україна не має достатньо засобів для ефективного протистояння балістичним ракетам. Тому поставка додаткових протиракетних комплексів та оперативно-тактичних ракетних комплексів для Збройних Сил України стає питанням крайньої важливості.

Зверніть увагу! Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що протистояти балістичним ракетам можливо завдяки американським системам ЗРК Patriot та франко-італійським комплексам SAMP/T, які вже використовуються в Україні. Однак наскільки вдало Повітряні сили зможуть перехоплювати іранські ракети – це залежить від кількості ЗРК.

Яка вигода для Росії та Ірану

Видання зазначає, що заявлена кількість в 400 балістичних ракет отриманих від Ірану, уже перевищує виробництво такого озброєння на російських військових заводах. Останні дані свідчать про те, що російські виробники здатні виготовляти до 30 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер" за місяць або приблизно 360 одиниць щорічно.

На цьому фоні можна логічно припустити, що у відповідь Москва може розпочати постачання нової зброї для Тегерану. Наразі важко визначити, що саме могла передати Росія Ірану.

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