Постійне представництво Ірану в ООН, очікувано, спростувало інформацію щодо надання балістичних ракет Росії. Ця зброя була потрібна Росії для продовження агресивної війни проти України.

До теми Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом

Іран спростував інформацію про надання балістики Росії

У заяві представництва Ірану в ООН назвали нещодавні повідомлення про відправлення іранських балістичних ракет до Росії "необґрунтованими".

Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією й Україною, що триває,

– мовиться в заяві.

У заяві, оприлюдненій представництвом Ірану в ООН, було оголошено, що країна вирішила ухвалити таке рішення, щоб не "сприяти продовженню війни".

Іран міг відправити Росії кілька партій балістичних ракет