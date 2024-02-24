Постійне представництво Ірану в ООН, очікувано, спростувало інформацію щодо надання балістичних ракет Росії. Ця зброя була потрібна Росії для продовження агресивної війни проти України.
До теми Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом
Іран спростував інформацію про надання балістики Росії
У заяві представництва Ірану в ООН назвали нещодавні повідомлення про відправлення іранських балістичних ракет до Росії "необґрунтованими".
Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією й Україною, що триває,
– мовиться в заяві.
У заяві, оприлюдненій представництвом Ірану в ООН, було оголошено, що країна вирішила ухвалити таке рішення, щоб не "сприяти продовженню війни".
Іран міг відправити Росії кілька партій балістичних ракет
- Журналісти Reuters розповіли, що Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет типу Fateh-110. Їхня дальність може сягати від 300 до 700 кілометрів.
- Джерела видання повідомили, що це можуть бути ракети типу "земля – земля". За даними видання, постачання почалося на початку січня 2024 року, що стало наслідком укладення угоди між військовими та представниками служби безпеки Росії та Ірану наприкінці 2023 року.
- Експерти американського Інституту вивчення війни підкреслили, що Тегеран зацікавлений у постачанні ракет і безпілотників Росії, щоб отримати дохід для підтримки своєї економіки. Також цей російсько-іранський військовий "обмін" є частиною поглиблення відносин між двома державами.
- У виданні Defence Express підкреслили, що основна проблема передачі нових ракет полягає в тому, що Україна не має достатньо засобів для ефективного протистояння цьому типу озброєння. Тому постачання додаткових протиракетних комплексів та оперативно-тактичних ракетних комплексів для Збройних Сил України стає питанням крайньої важливості.
- Варто зазначити, що можливе постачання нових іранських балістичних ракет Росії створює нову загрозу для міст України. Куди саме можуть летіти іранські балістичні ракети в Україні – читайте у матеріалі.