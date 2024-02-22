Так, продажа оружия Ираном России является частью усилий Тегерана по получению дохода для поддержания своей экономики, что ухудшается. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Углубление отношений между Ираном и Россией

Аналитики ранее оценивали, что Иран мог бы получить наличные от России в обмен на поставку ракет. Хакерская группа Prana Network 4 февраля опубликовала документы, в которых утверждается, что оккупанты платят Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт "Шахедов".

В ISW предположили, что поставки Ираном этих ракетных систем якобы могло бы улучшить способность России "проникать через украинскую ПВО".

Кремлевский милблогер 21 февраля заявил, что приобретение иранских ракетных систем якобы позволяет захватчикам поражать "отдаленные украинские цели".

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что возможное приобретение Россией баллистических ракет является серьезной угрозой для Украины.

Продажа оружия Ираном России является частью усилий Ирана получить доход для поддержания своей ухудшающейся экономики,

– отметили в ISW.

Также добавили, что этот российско-иранский военный "обмен" является частью углубления отношений между двумя государствами. Кстати, расширение этих связей особенно ускорилось после того, как Иран начал оказывать поддержку России для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Что этому предшествовало

Накануне иранские источники сообщили Reuters, что Тегеран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (SRBM) в начале января. Так, три источника заявили, что Иран предоставил агрессору примерно 400 ракет, в частности, Fateh-110 и Zolfaghar.

Также источники заявили, что Иран уже сделал по меньшей мере 4 поставки баллистических ракет в Россию после того, как страны заключили соглашение о продаже ракет в конце 2023 года.

Один иранский чиновник сказал, что его государство будет продолжать доставлять ракеты оккупантов, поскольку Ирану "разрешено экспортировать оружие в любую страну", которую пожелает, учитывая окончание срока действия ракетных ограничений ООН в отношении Ирана в октябре 2023 года в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

Аналитики отметили, что эта резолюция приостановила действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием. Кроме того, установила даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.

К слову, 21 февраля связанный с Кремлем российский милблогер заявил, что Иран начал поставлять России ракеты в начале января, после окончания срока действия ограничений ООН.