Россия готовится, получая баллистику от Ирана: что это может изменить на поле боя

Иран подтвердил передачу баллистических ракет Fath-360 России. Страна-агрессор имеет большой дефицит своих ракет, поэтому и ищет их где угодно для замены.

Российские же зенитно-ракетные комплексы оккупанты будут использовать в других целях. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Россия готовится отражать авиацию Украины.

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К чему готовится Россия и что может измениться на поле боя

Военный эксперт рассказал, что у россиян есть от 5 до 7 тысяч ракет С-300 и С-400, которые оккупанты могут использовать в режиме "земля – земля". Дальность у этих ракет больше, чем 120 километров, а некоторых условиях могут наносить удары на расстояние 200 километров.

Кроме этого, россияне имеют модернизированные ракеты "Смерч" с дальностью тоже 120 километров, хоть и с не очень высокой точностью.

Однако после того, как мы увидели большое количество ударов украинскими беспилотниками по всей территории России, мы поняли, что россияне, вероятно, не будут использовать эти зенитно-ракетные комплексы по земле, потому что ракеты очень дорогие, а скорость производства их в России мала,

– объяснил Нарожный.

Из-за этого, по словам военного эксперта, россияне имеют дефицит подобных средств небольшого радиуса действия. Поэтому стране-агрессору приходится покупать ракеты в Иране.

Относительно поля боя, Россия готовится к отражению атак украинской авиации. Россия ищет замену своих ракет где угодно, что свидетельствует об ограниченности ее способности,

– подчеркнул Нарожный.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не может подтвердить применение Россией иранских ракет, поскольку для этого нужны доказательства.