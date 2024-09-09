На Ближнем Востоке есть страна, которую Иран считает своим главным врагом. По мнению востоковеда Михаила Якубовича, которое он высказал 24 Каналу, тесное сотрудничество Украины именно с этим государством может ослабить позиции иранцев.

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Не хочет переходить "красные линии"

Речь идет об Израиле, с которым Иран находится в фазе острого противостояния. Поэтому ответом на предоставление Тегераном баллистических ракет Москве стало бы сотрудничество Киева с Иерусалимом.

Израиль не заинтересован в том, чтобы иранское оружие демонстрировало свою победоносность. Однако несмотря на значительную поддержку Израиля лично Владимиром Зеленским от начала нового этапа войны с ХАМАС, Иерусалим очень прохладно относится к любым инициативам не только о предоставлении оружия, а даже более тесного сотрудничества,

– отметил востоковед.

В противном случае, вероятно бы, речь шла о том, что Украина могла бы стать определенным хабом для подготовки иранской оппозиции, которая, по мнению Якубовича, пыталась бы поставить под сомнение стабильность режима Тегерана.

Также можно было из-за иранской угрозы массово продавать оружие Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ и иметь огромные контракты.

Украина могла бы "поиграть" на этом поле, но США и ЕС делали все, чтобы иранский режим сохранился, ведь они боятся распада Ирана, так же как и распада России. Мол, если Иран развалится, то поднимут голову арабские государства, а так Тегеран сдерживает их и талибов, Азербайджан, Турцию,

– подчеркнул он.

Соответственно, по его словам, Украина не готова к серьезным шагам против Ирана, потому что западные партнеры ведут политику двойных стандартов в отношении его, и ей остается делать то же самое.

Иран тоже неплохо играет на этом поле. Он умеет выстраивать отношения так, чтобы не навлечь на себя еще больших санкций. Тегеран сейчас почти приблизился к изготовлению ядерного оружия, но окончательного шага не сделал.

Иран – это не Северная Корея, для которой все потеряно в дипломатических отношениях. Он стремится к определенному сотрудничеству, ему нужно продавать нефть и он не хочет переходить определенные "красные линии". Учитывая все это, есть сомнения в том, что сразу куча иранских ракет полетит на территорию Украины. Тегеран все же не совсем сошел с ума, чтобы такое делать,

– отметил Михаил Якубович.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает неприятной, но не фатальной ситуацию о предоставлении Ираном 200 баллистических ракет Fateh-360 дальностью 120 километров России. Он добавил, что дальность российских ракет из комплекса С-300 даже выше, чем 120 километров. Однако боеголовка у иранских ракет больше, чем у С-300.