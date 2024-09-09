На Близькому Сході є країна, яку Іран вважає своїм найголовнішим ворогом. На думку сходознавця Михайла Якубовича, яку він висловив 24 Каналу, тісна співпраця України саме з цією державою може послабити позиції іранців.

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Не хоче переходити "червоні лінії"

Йдеться про Ізраїль, з яким Іран перебуває у фазі гострого протистояння. Тому відповіддю на надання Тегераном балістичних ракет Москві стала б співпраця Києва з Єрусалимом.

Ізраїль не зацікавлений в тому, щоб іранська зброя демонструвала свою переможність. Однак попри значну підтримку Ізраїлю особисто Володимиром Зеленським від початку нового етапу війни з ХАМАС, Єрусалим дуже прохолодно ставиться до будь-яких ініціатив не лише щодо надання зброї, а навіть більш тісної співпраці,

– зауважив сходознавець.

В іншому випадку, імовірно б, йшлось про те, що Україна могла б стати певним хабом для підготовки іранської опозиції, яка, на думку Якубовича, намагалася б поставити під сумнів стабільність режиму Тегерану.

Також можна було через іранську загрозу масово продавати зброю Катару, Саудівській Аравії, ОАЕ і мати величезні контракти.

Україна могла б "пограти" на цьому полі, але США та ЄС робили все, щоб іранський режим зберігся, адже вони бояться розпаду Ірану, так само як і розпаду Росії. Мовляв, якщо Іран розвалиться, то піднімуть голову арабські держави, а так Тегеран стримує їх і талібів, Азербайджан, Туреччину,

– наголосив він.

Відповідно, за його словами, Україна не готова до серйозних кроків проти Ірану, тому що західні партнери ведуть політику подвійних стандартів щодо нього, і їй залишається робити те ж саме.

Іран теж непогано грає на цьому полі. Він вміє вибудовувати відносини так, щоб не накликати на себе ще більших санкцій. Тегеран наразі майже наблизився до виготовлення ядерної зброї, але остаточного кроку не зробив.

Іран – це не Північна Корея, для якої все втрачено в дипломатичних стосунках. Він прагне певної співпраці, йому потрібно продавати нафту і він не хоче переходити певні "червоні лінії". Враховуючи все це, є сумніви в тому, що одразу купа іранських ракет полетить на територію України. Тегеран все ж таки не зовсім з'їхав з глузду, щоб таке робити,

– зауважив Михайло Якубович.

Зверніть увагу! Ветеран російсько-української війни Євген Дикий вважає неприємною, але не фатальною ситуацію щодо надання Іраном 200 балістичних ракет Fateh-360 дальністю 120 кілометрів Росії. Він додав, що дальність російських ракет із комплексу С-300 навіть вища, ніж 120 кілометрів. Однак боєголовка у іранських ракет більша, ніж у С-300.