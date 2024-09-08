Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин. Он также отметил, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам.

Важно Россия может атаковать инфраструктуру Украины иранскими ракетами Fateh-360, – ISW

Жорин раскритиковал сотрудничество России и Ирана

Жорин заявил, что доставка иранских баллистических ракет в Россию должна была бы мотивировать страны Запада к действиям. Военный отметил, что уровень сплоченности и поддержки в этой "корпорации зла" абсолютно на другом уровне.

Он отметил, что Россия и Иран действуют гораздо быстрее, по сравнению со странами Запада. Ведь партнеры Украины тратят самое ценное – время. Так, страны Запада месяцами обдумывают возможность бить их оружием по территории страны-агрессора, а потом еще продолжает обсуждать каждый метр. В это время враг действует намного быстрее.

Там все гораздо быстрее происходит. Изготовили, передали, изготавливают следующую партию. Без каких-либо ограничений и условий. Потому что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам,

– подчеркнул Жорин.

Несколькими днями ранее уже стало известно, Иран отправил России баллистические ракеты. Пока точно неизвестно, какой именно тип вооружения получила страна-агрессор. Вероятно, оккупанты получили ракеты типа Fateh-360, однако в сети предполагают, что Кремль мог договориться и о более мощных ракетах – Fateh-110 или даже Zolfaghar.

Если Россия получила от Ирана ракеты типа Fateh-360, то оккупанты смогут наносить удары на расстоянии до 120 километров. Впрочем, если Кремль получил мощные снаряды, то под угрозой окажутся города и села в радиусе от 300 до 600 километров.