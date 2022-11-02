"Хлопок" никто не отменял: в Воздушных силах рассказали, как бороться с иранскими ракетами

Иран продолжает поставлять вооружение России. Недавно стало известно о передаче россиянам иранских баллистических ракет.

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия столкнулась с определенным дефицитом баллистических ракет, а потому попросила Иран поспособствовать соответствующим поставкам. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Иран передаст России в общей сложности тысячу баллистических ракет и новых дронов, – CNN

Чем опасны баллистические ракеты

Баллистические ракеты несут большую угрозу, поскольку имеют большую скорость полета. По словам Игната, такой тип ракет опаснее других, которыми Россия обстреливала Украину, потому что украинские военные не имеют эффективных средств борьбы с ними.

Игнат говорит, что угроза есть и она не нова. Украинские военные столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У".

Как противодействовать иранским ракетам

Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит практически из космоса, летит на большой скорости вниз. Сбивать их практически невозможно, но противодействовать можно,

– объяснил Игнат.

Он призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и прислушиваться к данным разведки.

По словам спикера, лучший способ противодействия – это уничтожать ракеты там, откуда их запускают, то есть речь идет о дальности в 300 и 700 километров. Но, как отметил Игнат, "хлопок" никто не отменял.

Что известно о поставках иранского оружия в Россию

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