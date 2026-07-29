29 июля, 09:38
Иран планировал запустить баллистику по морскому порту Украины, – NYT
Тегеран рассматривал возможность удара по украинскому порту в ответ на атаку по иранскому судну, однако ситуацию удалось стабилизировать.
Об этом сообщили в NYT.
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Почему Иран планировал ударить по Украине?
В издании сообщили, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку по своему судну, однако дипломатические усилия помогли снизить напряжение между сторонами.
Украина нанесла удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, в результате чего погиб гражданский моряк. В ответ Тегеран начал угрожать Киеву, а вероятной целью стал один из черноморских портов.