Мощнее, чем раньше: в СМИ рассказали, какой будет новая атака Ирана по Израилю
Иран готовится к мощной атаке на Израиль. Планируется использование мощных боеголовок и другого оружия, которое не применяли в предыдущих обстрелах.
Египетский чиновник сообщил, что ответ Ирана на израильские удары 26 октября будет "жестким и комплексным", передает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и The Wall Street Journal.
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Какой будет новая атака против Израиля
1 октября Иран нанес удар по Израилю, на что получил ответный удар. Однако Исламская Республика стремится к мести и готовится нанести новый удар.
Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно реагировать,
– сказал иранский чиновник.
Вероятно, Иран использует территорию Ирака для части операции и нацелится на израильские военные объекты. Эта атака может быть мощнее, чем в прошлый раз.
По данным официальных арабских и иранских лиц, Иран не будет ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками. Кроме этого, ракеты, которые будут применять, будут иметь более мощные боеголовки.
Иранский чиновник отметил, что Иран не хочет влиять на выборы в США. Поэтому атаку осуществят после голосования 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе.
В WSJ также добавляют, что по данным американских спецслужб, в Иране хотят, чтобы президентом стала Камала Харрис.