Модернизированные модели: Иран показал гиперзвуковую ракету "Фаттах" и новую версию "Шахеда"
Источник:Al Jazeera
Иран обновляет свои разработки оружия. Недавно в стране показали модернизированные образцы нескольких видов вооружения.
Иран продемонстрировал модернизированные виды вооружения собственного производства. Речь идет о гиперзвуковой ракете "Фаттах" и БПЛА "Шахед".
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Характеристики нового оружия
Модернизированную ракету и ударный дрон показали на военной выставке в университете аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.
Также на выставке продемонстрирована модернизированная версия системы противоракетной обороны 9-Dey. Она может запускать снаряды малой и средней дальности.
Кроме того, ракета "Фаттах" способна двигаться со скоростью до 15 махов (5,1 километра в секунду) с дальностью полета 1,4 тысячи километра.
Иран модернизировал дроны и убрал один из характерных признаков
- Разработчики обновили дроны-камикадзе, которые Россия использует для терроризирования мирных украинских городов. Теперь они, вероятно, не будут издавать характерный звук. Теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед.
- Кадры теста модернизированного дрона есть в пропагандистском фильме, который вскоре покажут иранцам. В нем покажут историю создания ударного беспилотного летательного аппарата. Примечательно, что фильм пытались сделать как можно более эпичным.
- Подробности этой разработки не раскрывают.