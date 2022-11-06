Десятки дронов и инструкторы: США уничтожили версию Ирана о поставках дронов России

Иран признал то, что предоставил России свои дроны-камикадзе, но и здесь представитель Тегерана соврал. По данным США, только этим летом оккупанты получили десятки иранских дронов, а тамошние инструкторы обучали российских военных.

Такое заявление сделал специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли. Он подчеркнул, что Иран снова соврал.

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Иран предоставлял не только дроны, но и инструкторов

Роберт Мелли подчеркнул, что только этим летом Россия получила десятки иранских дронов-камикадзе, которые использовались для ударов по Украине. Кроме того, иранские инструкторы тоже прибывали. Однако не в Россию, а на временно оккупированные украинские территории.

Только этим летом они (иранцы – 24 канал) перебросили десятки (дронов – 24 канал) и держат военный персонал на оккупированных территориях в Украине, который помогает России использовать их против украинских гражданских. Столкнувшись с доказательствами, им нужна новая политика, а не новая история,

– подчеркнул Мелли.

Стоит отметить, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в интервью ICTV заявила, что Вашингтон будет делать все для того, чтобы Иран больше не мог поставлять оружие россиянам. Кроме того, США рассмотрят вопрос введения дополнительных санкций против Ирана.

Иран признал поставки дронов россиянам, но соврал снова

Россия уже несколько месяцев использует иранские дроны-камикадзе, в частности Shahed 136. Этими беспилотниками оккупанты часто атакуют энергетические объекты на территории Украины.

Однако Иран упорно отрицал факт предоставления России этих дронов и даже обломки сбитых беспилотников никак на это не влияли.

5 ноября глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны оккупантам. Но заявили, что делали это якобы только до начала полномасштабной войны России против Украины. И, к тому же, по его словам, страна "не видит" использование своих беспилотников на территории Украины.

Президент Владимир Зеленский в тот же день заявил, что Иран снова соврал, ведь ежедневно наши войска сбивают не менее 10 дронов-камикадзе.

Но следует отметить, что Иран продолжает отправлять в Россию грузовые самолеты и суда, на которых, вероятно, новые партии дронов. Также Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты.

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