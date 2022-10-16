Иран, возможно, отправил России новый вид дронов и ракет: насколько они опасны

Иран, вероятно, продал России беспилотники Arash-2. Они являются увеличенной копией "шахидов", но вместо поршневого двигателя имеют реактивный. Несмотря на это, новые дроны вряд несут большую угрозу, чем Shahed-136.

Такое мнение 24 каналу озвучил эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он добавил, что также на некоторых модификациях Arash-2 могут быть противорадиолокационные боеголовки, пригодные для борьбы с системами противовоздушной обороны.

Заслуживает внимания Кто поддерживает Путина: Жданов объяснил, какие на самом деле отношения у России и Ирана

Дроны-камикадзе Arash-2

Кроме того, новые иранские беспилотники по размеру похожи на крылатую ракету. А также имеют сверхзвуковую скорость.

Из того, что известно сейчас – какой-то более высокой угрозы для нашей ПВО, чем эти летающие "мопеды", такие летательные аппараты не несут. Хотя все покажет практика,

– отметил Киричевский.

"Как только эти Arash-2 полетят, необходимо будет определенное время для того, чтобы наработать четкую и эффективную методику борьбы. Конечно, наши защитники неба с такой угрозой справятся, можем даже не сомневаться", – констатировал эксперт.

Какое вооружение могут применять ВСУ против Arash-2

Он добавил, что у Вооруженных Сил Украины есть все необходимые силы и средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, в частности, украинские бойцы могут использовать:

немецкую зенитную самоходную артиллерийскую установку "Гепард";

ВСУ-23-4 "Шилка";

также польские партнеры сообщали, что продали нашей стране свои модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Оса".

Киричевский объяснил, насколько опасны дроны Arash-2 и ракеты Fateh-110: смотрите видео

Баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Американские СМИ сообщали, что Иран готов передать России ракеты класса "земля-земля", в частности говорится о Fateh-110 и Zolfaghar. Эти иранские ракеты обладают более разрушительной силой, чем российские Точка-У, С-300 и "Искандер".

Fateh-110 имеют дальность стрельбы до 300 километров и могут нести боеголовку 600 килограммов. Zolfaghar якобы могут нести боеголовку 500 килограммов на дальность 700 километров,

– сообщил эксперт.

Он добавил, что похоже, как только американским чиновникам поступила информация, что Иран хочет продать России такие опасные ракеты, то вдруг исчезло вето на применение оружия по военным объектам на территории России. По мнению эксперта, такой обильный "хлопок" в районе Белгород возник не просто так.

"С одной стороны Москва нашла нелинейный способ, как пополнить свой ракетный арсенал, который исчерпывается. С другой стороны, у нас более развязанные руки и, судя по всему, для многих оккупантов утро теперь не будет наступать", – подытожил Киричевский.

Кстати Как противодействовать иранским дронам-камикадзе: эксперт назвал особенность "шахидов"

Иран помогает России: коротко