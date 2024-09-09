По его словам, Иран якобы "не поддерживает" ни одну из сторон и не передавал ракеты. В то же время, как сообщают СМИ, речь идет о баллистических ракетах Fateh-360, которые имеют боеголовку 150 килограммов.

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Иран отрицает передачу ракет России

Фазлолла Нозари сделал заявление на фоне сообщений западных СМИ о том, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

Ни одной ракеты не было отправлено в Россию, и это заявление является разновидностью психологической войны,

– заявил иранский генерал.

Между тем в Кремле также отреагировали на сообщение о том, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты. Представитель Кремля Дмитрий Песков традиционно заявил, что якобы не все сообщения западных СМИ соответствуют действительности.

Важно! Стоит отметить, что ранее Иран также отрицал поставки России ударных дронов, которое является доказанным фактом. Именно эти дроны почти каждую ночь атакуют украинские города.

В то же время на днях член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что Иран все же отправил в Россию баллистические ракеты.

По словам депутата, Тегеран получает деньги за продажу оружия и обходит санкции через партнерство с Россией. Зато Иран импортирует из России сою, кукурузу и другое продовольствие.