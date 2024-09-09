За його словами, Іран нібито "не підтримує" жодну зі сторін та не передавав ракети. Водночас, як повідомляють ЗМІ, йдеться про балістичні ракети Fateh-360, які мають боєголовку 150 кілограмів.

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Іран заперечує передачу ракет Росії

Фазлолла Нозарі зробив заяву на тлі повідомлень західних ЗМІ про те, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Жодної ракети не було відправлено до Росії, і ця заява є різновидом психологічної війни,

– заявив іранський генерал.

Тим часом у Кремлі також відреагували на повідомлення про те, що Іран відправив до Росії балістичні ракети. Речник Кремля Дмітрій Пєсков традиційно заявив, що нібито не всі повідомлення західних ЗМІ відповідають дійсності.

Важливо! Варто зазначити, що раніше Іран також заперечував постачання Росії ударних дронів, яке є доведеним фактом. Саме ці дрони майже щоночі атакують українські міста.

Водночас днями член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Іран все ж відправив до Росії балістичні ракети.

За словами депутата, Тегеран отримує гроші за продаж зброї і обходить санкції через партнерство з Росією. Натомість Іран імпортує з Росії сою, кукурудзу та інше продовольство.