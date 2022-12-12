Какие иранские ракеты наиболее опасны: Коваленко предположил, чего ждать украинцам

По неофициальной информации, Россия стремится получить от Ирана баллистические ракеты, а взамен предлагает собственные самолеты Су-35. Пока утверждать, что сделка действительно состоялась, нельзя. Подтверждений никаких нет. Но если Россия действительно получит баллистические ракеты от Ирана, это будет проблемой для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, баллистическая ракета – очень сложная цель для сбивания. Если Россия получит даже 50 или 100 единиц, это будет представлять большую опасность для Украины.

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Какие ракеты есть в наличии

Иран производит два вида баллистических ракет – Fateh-110 на 300 километров и Zolfaghar на 700 километров. Первую создали на основе советской ракеты. Для второй уже вроде бы использовали, в частности, российские ракетные технологии.

Насколько опасны иранские ракеты – рассказал Коваленко: смотрите видео

Особенность Zolfaghar – боевая часть отделяется от разгонного блока. Такие ракеты еще труднее сбивать. Однако Коваленко сомневается, что даже в этом случае Россия сможет уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

Не исключаю, что наши партнеры могут начать эффективные противоракетные комплексы. Если нам не дают Patriot, мы сможем начать не просто просить, а требовать ЗРК Samp-T. Это поможет по крайней мере минимизировать последствия ударов и прикрыть определенные стратегические объекты.

– отметил Коваленко.

Получит ли Россия иранские ракеты