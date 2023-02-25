Командующий иранскими воздушно-космическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" Амир Али Гаджизаде заявил, что ракета называется Paveh. Однако он не открыл характеристики нового оружия.

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Что известно о новой ракете Ирана

Иран разработал крылатую ракету с радиусом действия 1650 километров (1025 миль)… Это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины,

– говорится в сообщении.

Амирали Хаджизаде рассказал государственному телевидению, что эту ракету уже добавили в ракетный арсенал Исламской Республики Иран. Также он снова сыпал угрозы Соединенным Штатам.

"С Божьей волей, мы хотим убить Трампа. (Бывшего госсекретаря Майка – 24 Канал) Помпео… И военные командиры, отдавшие приказ (убить Сулеймани – 24 канал), должны быть убиты", – заявил Хаджизаде.

Однако лидеры Ирана часто обещают жестко отомстить за убийство Сулеймани.

Следует заметить, что Тегеран расширил свою ракетную программу, вопреки сопротивлению со стороны США и обеспокоенности европейских стран. Иран убеждает, что программа сугубо оборонная и носит сдерживающий характер.

Обратите внимание! Иранский генерал Касем Сулейман был убит 3 января 2020 года в результате удара американских сил в Багдаде. Генерал был одной из самых влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока последних лет. США подтвердили, что Сулеймани являлся их основной целью. В Пентагоне заявили, что этот генерал "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе". Приказ о его ликвидации дал Трамп, назвавший Сулеймани террористом. С тех пор Иран обещает месть и даже в 2020 году атаковал три американские базы в Иране.

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