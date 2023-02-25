Командувач іранських Повітряно-космічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" Амір Алі Гаджізаде заявив, що ракета називається Paveh. Проте він не відкрив характеристики нової зброї.

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Що відомо про нову ракету Ірану

Іран розробив крилату ракету з радіусом дії 1650 кілометрів (1025 миль)… Це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України,

– мовиться в повідомленні.

Аміралі Хаджізаде розповів державному телебаченню, що цю ракету вже додали до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран. Також він знову сипав погрози щодо Сполучених Штатів.

"З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа. (Колишнього держсекретаря Майка – 24 Канал) Помпео… І військові командири, які віддали наказ (вбити Сулеймані – 24 канал), повинні бути вбиті", – заявив Хаджізаде.

Проте лідери Ірану часто обіцяють жорстко помститися за вбивство Сулеймані.

Варто зауважити, що Тегеран розширив свою ракетну програму, всупереч спротиву з боку США та занепокоєння з боку європейських країн. Іран переконує, що програма є суто оборонною та має стримуючий характер.

Зверніть увагу! Іранського генерала Касема Сулеймані вбили 3 січня 2020 року внаслідок удару американських сил у Багдаді. Генерал був однією з найвпливовіших фігур Ірану та всього Близького Сходу останніх років. США підтвердили, що Сулеймані був їх основною ціллю. У Пентагоні заявили, що цей генерал "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та військовослужбовців в Іраку та у всьому регіоні". Наказ про його ліквідацію дав Трамп, який назвав Сулеймані терористом. З того часу Іран обіцяє помсту і навіть у 2020 році атакував три американські бази в Ірані.

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