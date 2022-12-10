Вероятно, сотрудничество России и Ирана будет расширяться, – генерал-лейтенант ВСУ

Последнюю неделю россияне снова начали атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. СМИ сообщают о том, что это могут быть дроны из новой партии, а партнерство между Россией и Ираном может расширяться – Россия может поставлять вооружение Ирану в обмен на беспилотники.

Поскольку запас с первого заказа на дроны-шахиды, который Россия делала в Ирана, был почти исчерпан, а обстрелы с использованием этих БпЛА продолжаются, то действительно можно сделать вывод, что сотрудничество этих двух террористических стран усиливается. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко.

Обратите внимание Россия оказывает "беспрецедентную военную поддержку" Ирану в обмен на беспилотники, – СМИ

Что Россия может передать в обмен на дроны и ракеты

По его словам, действительно есть перспектива расширения, к которому очень стремилась Россия, поскольку у нее заканчиваются и баллистические ракеты, против которых у Украины нет эффективного оружия. Иран же, скорее всего, после передачи технологий и документации Россией поставил это вооружение на промышленное производство. Сейчас есть возможность поставки России иранских баллистических ракет малой и средней дальности.

Они уже могут обеспечивать ракеты дальностью до 300 и 700 километров, но, по данным разведки, иранцы получили документацию для производства ракет дальностью до 1500 километров, то есть значительно более мощного оружия.

Романенко отметил, что Украина и ее союзники, особенно американцы, пытаются помешать этому и не допустить подобных поставок. Однако Иран и Россия также ищут пути продвижения вооружения.

Россияне же в обмен на поставки из Ирана могут предоставить авиацию, средства противовоздушной обороны и прочее. Кроме того, они передали иранцам и образцы западного вооружения – NLAW, Javelin, Stinger, чтобы они могли скопировать или создать средства эффективного противодействия.

Игорь Романенко объяснил, как может расшириться сотрудничество Ирана и России: смотрите видео

Украина нуждается в Patriot

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в любом случае эти события опасны для Украины, поэтому нам нужно укреплять нашу ПВО по этим направлениям. По его мнению, нужно показывать союзникам, что нам нужны не просто ЗРК для уничтожения аэродинамических целей – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников, но и другие виды вооружения с противоракетными возможностями – такие как Patriot, хотя и государств, производящих подобные комплексы, мало.

США предупредили об углублении поддержки России Ираном