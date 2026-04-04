Реальная уязвимость США: как Иран подряд сбил 2 американских самолета
- Иран сбил 2 американских самолета за последние дни и опроверг этим заявления США о господстве в небе над Ближним Востоком.
- Президент Трамп и министр обороны Пит Гегсет ранее заявляли о полной свободе действий в небе над Ираном.
Иран за последние дни сбил 2 американских самолета. Такие инциденты опровергают заявления президента США Дональда Трампа относительно "полного господства в небе над Ближним Востоком".
Трамп и министр обороны США Пит Гегсет неоднократно заявляли о полной свободе действий в небе над Ираном. Об этом сообщили в CNN.
Как Иран сбил самолеты и разоблачил ложь Трампа?
Иран смог поразить несколько самолетов США за последние дни. Известно, что Вашингтон потерял F-15, A-10 и, вероятно, истребитель F-35 и вертолет Black Hawk. Такие инциденты противоречат заявлениям Хегсета и Трампа о контроле неба.
Гегсет 4 марта во время брифинга заявил, что США и Израиль вскоре будут контролировать небо над Ираном. Он добавил, что Тегеран ничего не сможет сделать.
Менее чем за неделю, две самые мощные воздушные силы в мире будут иметь полный контроль над иранским небом,
– отметил Гегсет.
Трамп также отмечал полный контроль ситуации. Лидер США заявлял, что американские самолеты без проблем летают над Ираном, а Тегеран не может их сбить.
Президент США постоянно повторял, что Иран не имеет флота, систем ПВО и воздушных сил, а их радары давно уничтожены.
И это лишь очередной пример того, как Трамп и его окружение, очевидно, преувеличивают военный успех,
– заявили в CNN.
В издании отметили, что заявления Трампа о полном уничтожении иранских пусковых установок также оказались преувеличением. КСИР до сих пор сохраняет примерно половину своих возможностей.
Основная политическая проблема ситуации заключается в том, что военный успех в Иране до сих пор остается главной целью Белого дома.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Иран сбил американский истребитель F-15, продолжается поисково-спасательная операция по поиску пилотов. Одного из пилотов спасли, а информация о сбитии вертолета Black Hawk остается неподтвержденной.
Тегеран атаковал вычислительный центр Amazon в Бахрейне, который является ключевым узлом цифровой инфраструктуры в Персидском заливе. Атака произошла через несколько дней после угроз Ирана нанести удары по американским технологическим компаниям.
Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться через 2 – 3 недели. Он отметил, что США уже достигли ключевых целей операции.