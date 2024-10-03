Иран в сложном положении: как это может сказаться на помощи России

Россия пытается углубить сотрудничество с Ираном. Однако у Тегерана сейчас появилось немало собственных проблем.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что такой ход событий может повлиять на взаимодействие Ирана и России.

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Насколько возможно дальнейшее сотрудничество Ирана и России

Тизенгаузен заявил, что успехи Израиля в отношении Ирана не могут не радовать.

Иран сейчас оказался в крайне сложном положении,

– сказал политтехнолог.

Конечно, заметил он, Тегеран поставляет россиянам "Шахеды", отправляет им инструкторов, баллистику и, возможно, пусковые установки.

Но, подчеркнул он, чем больше проблем возникнет у Ирана в регионе и чем больше оружия "Хезболлы" будет взрываться в тайных хранилищах – тем меньше Тегеран будет взаимодействовать с Москвой. Поэтому серьезные проблемы Ирана будут влиять на поставки вооружений в Россию.

Как Израиль создает Ирану проблемы

Политтехнолог отметил, что у Тегерана сейчас большие проблемы. Ведь Израиль сначала практически уничтожил ХАМАС, а теперь начал наземную операцию в Ливане, целью которой являются объекты "Хезболлы".

Главный враг в регионе для Израиля не "Хезболла", не ХАМАС, не йеменские хуситы, а Иран, который создал все эти прокси,

– заявил Тизенгаузен.

Он убежден, что Израиль точно уже подготовил для Ирана различные варианты.

Стоит добавить, что российский премьер-министр Михаил Мишустин 30 сентября прибыл в Иран. В Институте изучения войны считают, что Россия и Иран, вероятно, рассматривают расширение экономического и финансового сотрудничества как составляющую общей активизации российско-иранских отношений.