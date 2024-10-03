Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що такий хід подій може вплинути на взаємодію Ірану та Росії.

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Наскільки можлива подальша співпраця Ірану й Росії

Тизенгаузен заявив, що успіхи Ізраїлю щодо Ірану не можуть не тішити.

Іран зараз опинився у вкрай складному становищі,

– сказав політтехнолог.

Звісно, зауважив він, Тегеран постачає росіянам "Шахеди", відправляє їм інструкторів, балістику та, можливо, пускові установки.

Але, наголосив він, чим більше проблем матиме Іран у регіоні та чим більше зброї "Хезболли" вибухатиме у таємних сховищах – тим менше Тегеран взаємодіятиме з Москвою. Тож серйозні проблеми Ірану впливатимуть на постачання озброєння до Росії.

Як Ізраїль створює Ірану проблеми

Політтехнолог зауважив, що у Тегерану зараз великі проблеми. Адже Ізраїль спершу практично знищив ХАМАС, а тепер розпочав наземну операцію у Лівані, метою якої є об'єкти "Хезболли".

Головний ворог у регіоні для Ізраїлю не "Хезболла", не ХАМАС, не єменські хусити, а Іран, який створив усі ці проксі,

– заявив Тизенгаузен.

Він переконаний, що Ізраїль точно вже підготував для Ірану різні варіанти.

Варто додати, що російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін 30 вересня прибув до Ірану. В Інституті вивчення війни вважають, що Росія та Іран, ймовірно, розглядають розширення економічної та фінансової співпраці як складову загальної активізації російсько-іранських відносин.