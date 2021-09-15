Иран сможет создать ядерную бомбу за два-три месяца, – Минобороны Израиля

В Израиле считают, что Иран сможет создать ядерную бомбу в ближайшие месяцы. Смогут сделать это благодаря достаточному количеству материала и накопленного потенциала для этого.

Иран неуклонно развивал свою ядерную программу с тех пор, как США вышли из атомной сделки. Такое заявление дал министр обороны Израиля Бени Ганц в интервью.

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Ядерное оружие у Ирана может появиться совсем скоро

Министр обороны Израиля считает, что дипломатические усилия не помешают ядерному прогрессу Ирана. Иран должен опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно, заявил Ганц. По его мнению, необходимо действовать с помощью санкций и политического давления со стороны США, России, Китая и Европы.

Также Ганц предупредил, что в регионе может начаться "гонка" ядерных вооружений. Мол, другие страны закупят оружие в Пакистане или где-то еще и начнутся жесткие противостояния.

Разработка ядерного оружия Ираном и санкции

В июне 2015 года 6 стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (ВДП). Она создана, чтобы не допустить разработки ядерного оружия в Иране.

Соглашение предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы.

В конце концов в мае 2018 года США вышли из "ядерной сделки" и возобновили свои санкции в отношении Ирана.

В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если США отменят свои санкции.

Поэтому начали появляться тревожные сообщения, что Иран имеет все необходимые материалы для создания ядерного оружия.

! В январе Международное агентство по атомной энергетики предупредило, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана до 20% на объекте в Фордо, что является нарушением условий ядерной сделки. Впоследствии, вопреки договоренностям, Иран приступил к обогащению урана до уровня 60%.