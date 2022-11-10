Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету. Там убеждены в ее высокой эффективности.

Об этом сообщил командир военно-воздушных сил КСИР Амир Али Хаджизаде.

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Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете Ирана

Он отмечает, что эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны. Хаджизаде также сказал, что сомневается в том, что "в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей".

По его словам, "разработанная ракета является решением об уничтожении противоракетных систем противника". Он убежден, что разработка такого оружия является большим скачком в ракетном производстве.

Патрушев прибыл в Иран

СМИ сообщили, что 8 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Иран. Предполагают, что, вероятно, он приехал, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

В американском институте изучения войны предположили, что СНБО, скорее всего, объявил о приезде Патрушева в Иран, чтобы показать углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном для международной аудитории. Кроме того, косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в Украине.

Британское издание Sky News 8 ноября сообщило, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства.

Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что Россия договорилась не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.

Он отметил, что с баллистикой у Украины нет эффективных средств борьбы кроме их физического уничтожения еще на стадии запуска.

The Economist со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого также сообщил, что "соответствующие договоренности между Россией и Ираном уже достигнуты".

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