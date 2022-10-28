Готовятся серьезные события, – Пионтковский объяснил, что происходит между Ираном и США

Иран сотрудничает с Россией, предоставляя ей оружие для атак Украины. В целом, вокруг Тегерана складывается интересная ситуация и нас ожидают серьезные события.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Иран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами.

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"Готовятся очень серьезные события вокруг Ирана"

Пионтковский считает, что США сделали два положительных шага – прекратили разговоры о новом ядерном соглашении с Ираном. Также они могли снять ограничение Израиля на возможную атаку по иранским ядерным объектам.

Он отметил, что у Украины сейчас есть претензии к Турции и Израилю. В настоящее время происходит стремительное сближение этих стран.

Был очень интересен визит всего высшего израильского генералитета несколько дней назад в Баку, где они встречались со своими коллегами из Турции и Азербайджана. Я скажу так немного загадочно – готовятся очень серьезные события вокруг Ирана,

– подчеркнул Пионтковский.

По его словам российского публициста, Иран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами.

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Какие перспективы вырисовываются у Ирана

Пионтковский отметил, что на поверхности находится общеиранское восстание женщин. Именно они сейчас играют решающее значение так, как это было в Италии и Германии.

И, во-вторых, половина населения составляет так называемый иранский Азербайджан. И вот иранский Азербайджан очень внимательно следил за фактическим объединением советского бывшего Азербайджана и Турции,

– сказал российский публицист.

Он добавил, что турки и азербайджанцы не прочь продолжить этот процесс национального воссоединения. То есть, можно сказать, иранский Азербайджан сейчас не прочь вернуться в родную турецко-азербайджанскую гавань. Иран ответит за все свои преступления.

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