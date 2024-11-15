Иран строит укрытие под российские Су-35: Defense Express показало спутниковые снимки

Иран может работать над строительством укрытий для российских истребителей. Речь идет о Су-35.

Появились спутниковые снимки, на которых видно, что Иран может строить укрытия для истребителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Укрытия подходят для Су-35

В издании отметили, что на спутниковом снимке за сентябрь 2024 года можно увидеть возведение арочных укрытий на третьей тактической авиабазе в Иране в районе города Хамадан.

Журналисты узнали, что размер этих укрытий составляет примерно 25 метров на 30 метров. Такие укрытия слишком большие для самолетов F-4 Phantom, которые там базируются. В то же время они подходят для Су-35С, которые принадлежат России.



Спутниковые снимки / Фото Defense Express

При этом журналисты обращают внимание на целесообразность таких действий Ирана, поскольку с 2013 года в стране возводили подземные укрытия на авиабазе Eagle 44. Ее ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Сначала там, вероятно, планировали разместить F-4 Phantom, но однако впоследствии там заметили макет Су-35. Из этого можно сделать вывод, что Иран хотел адаптировать Eagle 44 под российские самолеты.

В то же время официальных подтверждений этому нет, а также неизвестно, когда начнутся поставки Су-35 в Иран, если они будут.