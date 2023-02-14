Иран непосредственно участвует в ударах по Украине: в ISW объяснили, что на это указывает

В ISW заявили, что Иран, очевидно, принимает непосредственное участие в ударах по Украине. Об этом свидетельствует запись, которую перехватили специалисты по ГУР МО.

Иран помогает России совершать геноцид. В частности, снабжает страну-террористку оружие. Известно, что в Иране уже модифицируют "Шахиды", которыми Россия атакует территорию Украины.

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В то же время в ISW считают, что Иран, очевидно, принимает непосредственное участие в ударах, которые Россия наносит по территории Украины. В ГУР МО перехватили запись, на которой операторы "Шахидов" координировали цели. В ГУР заметили: они общались на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.

В ISW подчеркнули, что не могут на 100% правдиво идентифицировать диалект. В то же время, операторы могут быть операторами из Иранского Курдистана.

Очевидно, что Иран поддерживает Россию не только оружием, но и помогает ей обеспечить операторов для "Шахидов".

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