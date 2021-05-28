Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, – правозащитники

Родственников погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ над Тегераном запугивали. Их угрозами заставляли не общаться со СМИ и следили за ними.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники пообщались с 31 родственником и людьми, близкими к ним.

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Запугивание подтвердили 16 родственников жертв крушения

Сразу 16 членов семей жертв крушения подтвердили, что получали угрозы, которыми их заставляли не контактировать с представителями СМИ. Также за теми, кто посещал места захоронений, следили.

Случались даже случаи, когда иранские правоохранители задерживали родственников жертв на несколько часов – якобы для допросов.

Коротко о крушении самолета МАУ в Иране:

Иран сбил двумя ракетами самолет МАУ 8 января 2020 года. На борту было 176 человек, все они погибли.

Только в декабре 2020 года Тегеран обнародовал официальный отчет о трагедии. Основная причина – человеческая ошибка. В январе – технический отчет.

МИД Украины документ раскритиковали из-за неточностей.

Канадский суд назвал сбитие самолета террористическим актом.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала