Иран накажет военных, сбивших самолет МАУ

Иран подтвердил, что украинский самолет МАУ над Тегераном случайно сбили военные. Президент Ирана пообещал расследовать инцидент и наказать виновных.

Президент Ирана Хасан Рухани утверждает, что наказать за трагедию украинского самолета нужно конкретных виновников, пишет "Европейская правда".

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Подобный инцидент – это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование,

– добавил он.

По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и истоки этой трагедии и подвергнуть уголовному преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

Отдельной задачей политик определил введение таких изменений в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали не повторения подобной трагедии в будущем.

Заметим, что в первые дни после авиакатастрофы самолета МАУ Иран не признавал свою вину и пытался ее скрыть.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Важно! Полный список погибших – по ссылке.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина будет требовать полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала