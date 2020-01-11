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      Иран накажет военных, сбивших самолет МАУ

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      Иран обещает наказать военных, которые случайно сбили самолет МАУ / Getty images

      Иран подтвердил, что украинский самолет МАУ над Тегераном случайно сбили военные. Президент Ирана пообещал расследовать инцидент и наказать виновных.

      Президент Ирана Хасан Рухани утверждает, что наказать за трагедию украинского самолета нужно конкретных виновников, пишет "Европейская правда".

      Что произошло: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Подобный инцидент – это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование,
      – добавил он.

      По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и истоки этой трагедии и подвергнуть уголовному преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

      Отдельной задачей политик определил введение таких изменений в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали не повторения подобной трагедии в будущем.

      Заметим, что в первые дни после авиакатастрофы самолета МАУ Иран не признавал свою вину и пытался ее скрыть.

      К теме: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Важно! Полный список погибших – по ссылке.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина будет требовать полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літакаАвиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины авиация Жертвы Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Конфликт между США и Ираном
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