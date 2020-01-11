Іран покарає військових, які збили літак МАУ

Іран підтвердив, що український літак МАУ над Тегераном випадково збили військові. Президент Ірану пообіцяв розслідувати інцидент і покарати винних.

Президент Ірану Хасан Рухані стверджує, що покарати за трагедію українського літака потрібно конкретних винуватців, пише "Європейська правда".

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Подібний інцидент – це не те, що можна легко пропустити. Потрібне подальше розслідування,

– додав він.

За словами Рухані, тепер потрібно "ідентифікувати причини та витоки цієї трагедії та піддати кримінальному переслідуванню тих людей, хто здійснив цю непростиму помилку".

Окремим завданням політик визначив запровадження таких змін у роботі ППО Ірану, які би гарантували не повторення подібної трагедії у майбутньому.

Зауважимо, що у перші дні після авіакатастрофи літака МАУ Іран не визнавав свою провину і намагався її приховати.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу