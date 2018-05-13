Иран увеличил оборонный бюджет на 40% с 2015 года, – Трамп

Оборонный бюджет Ирана после подписания ядерного соглашения в 2015 году вырос на 40%. Президент США Дональд Трамп считает, что договор, подписанный со страной, был ничем иным, как "большой ложью".

Об этом он написал в своем Twitter.

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Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с того времени, как Обама достиг договоренности по ядерному соглашению ... Просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!

– говорится в сообщении.

Отметим, что после заявления главы Белого дома о выходе США из иранской ядерной сделки, в российском МИД заявили, что сейчас "крайне важно" организовать встречу между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.